Pellegrini con la valigia pronta | assalto a un campione del Sudamerica

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lucaha dimostrato di non essere un giocatore adatto per certi palcoscenici, per questo motivo la Juve sta cercando altrove. Giocare per la Juventus è sicuramente un grandissimo onore per tutti i calciatori, con Lucache ha potuto mettersi in mostra in questi anni come uno dei terzini più interessanti da un punto di vista qualitativo, in particolar modo in quella Cagliari che gli ha permesso di fare il grande salto di qualità, ma a Torino il suo livello non si è mai alzato e per questo motivo è ormai pronto a dire addio ai bianconeri. LucaJuventus (Ansa Foto)Ci sono dei giocatori che non possono essere in grado di dimostrare pienamente il proprio livello all’interno di grandi squadre, anche perché non si possono in alcun modo definire dei possibili campioni di primo livello, con Luca ...