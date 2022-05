Orban all’attacco su “gender” e complottismo sui migranti | «L’Occidente in preda a follia suicida»

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, durante il suo discorso d’insediamento in Parlamento a seguito della sua rielezione a capo del governo di Budapest, ha tracciato uno scenario pessimistico sul futuro dell’Unione Europea e del. Secondo il premier ungherese, infatti, il prossimo decennio sarà caratterizzato da «pericoli, incertezze e guerre». Tra le minacce principali quella chedefinisce «del», nonché «il grande programma per la sostituzione della popolazione europea con gli immigrati». Durante il suo discorso, il premier ungherese ha infatti fatto riferimento al «vasto programma di scambio della popolazione occidentale, che cerca di sostituire i bambini cristiani non ancora nati con», della «di genere, che vede nell’uomo il ...