Napoli | fischi registrati per coprire cori contro De Laurentiis | l’indiscrezione

Advertising

manuela_orazi : A Firenze mettono gli altoparlanti che amplificano il tifo di casa davanti il settore ospiti, a Napoli per coprire… - kdecco10 : ?@ADeLaurentiis? ?@sscnapoli? tutto vero… vero? - MartinaMaenza89 : Io se fossi #Speranza o #Draghi morirei dalla vergogna e sparirei dalla faccia della terra,dopo l'imbarazzo di esse… - AndresCorder0s : RT @CalcioFinanza: #Napoli, fischi registrati allo stadio per coprire cori contro De Laurentiis - ccorcordium : RT @Max1969Av: Roma: pareggia con Venezia retrocesso in 10, quasi fuori dall’Europa, i calciatori fanno giro di campo ed applausi, stampa… -

Durante- Genoa sugli spalti l'omaggio ad Insigne non è stato l'unico evento da segnalare. Uno strano ...nei confronti del presidente De Laurentiis si ascoltavano fortissimi dei......che oggi lo osannano sono gli stessi che in tutti questi anni non gli hanno risparmiatoe ... La carriera di Insigne - ale non solo, ma soprattutto alvisto che gioca lì da sempre - ...Uno stratagemma del Napoli per provare a coprire i tanti cori dei tifosi contro Aurelio De Laurentiis in un clima di contestazione ...Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Parole di Spalletti in conferenza stampa È giusto che non gli piacciano i ...