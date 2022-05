Lutto nella musica: è morto in un incidente il frontman di un celebre gruppo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il mondo della musica piange una nuova scomparsa. Infatti è morto il frontman di un famoso gruppo: andiamo a scoprire di chi si tratta. Nuova tragica scomparsa nel mondo della musica che ha perso il frontman di un celebre gruppo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e quali sono state le cause della morte L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il mondo dellapiange una nuova scomparsa. Infatti èildi un famoso: andiamo a scoprire di chi si tratta. Nuova tragica scomparsa nel mondo dellache ha perso ildi un. Andiamo a scoprire di chi si tratta e quali sono state le cause della morte L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Piero42395724 : RT @cronaca_di_ieri: 15/05/22 PINETAMARE - Grave lutto nel Casertano. Michelangelo V., 30 anni, è scomparso nella notte per un arresto ca… - ManuelaTovo : RT @cronaca_di_ieri: 15/05/22 PINETAMARE - Grave lutto nel Casertano. Michelangelo V., 30 anni, è scomparso nella notte per un arresto ca… - Man58792690 : RT @cronaca_di_ieri: 15/05/22 PINETAMARE - Grave lutto nel Casertano. Michelangelo V., 30 anni, è scomparso nella notte per un arresto ca… - sferriam : RT @cronaca_di_ieri: 15/05/22 PINETAMARE - Grave lutto nel Casertano. Michelangelo V., 30 anni, è scomparso nella notte per un arresto ca… - Marcolit67 : RT @cronaca_di_ieri: 15/05/22 PINETAMARE - Grave lutto nel Casertano. Michelangelo V., 30 anni, è scomparso nella notte per un arresto ca… -