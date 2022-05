Lunedi 16 Maggio 2022 Sky Cinema, Ghostbusters: Legacy (Di lunedì 16 maggio 2022) Ghostbusters: LegacyJason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l'acchiappafantasmi Egon Spengler (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313 e SKY Cinema COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)MarnieLa regia di Alfred Hitchcock per un thriller psicologico con Tippi Hedren e Sean Connery. Un... Leggi su digital-news (Di lunedì 16 maggio 2022)Jason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l'acchiappafantasmi Egon Spengler (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301, SKY4K ore 21.15/canale 313 e SKYCOLLECTION HD ore 21.45/canale 303)MarnieLa regia di Alfred Hitchcock per un thriller psicologico con Tippi Hedren e Sean Connery. Un...

Advertising

WARNERMUSICIT : ??Breaking News ?? In occasione dell’uscita del suo EP ‘I Am Emma’, @itsemmamuscat incontra i fan per firmare le copi… - raicinque : Lunedì 16 maggio alle 22.15, #Rai5 canale 23, presenta il film: “Martin Eden” per la regia di Pietro Marcello. Con:… - teatrolafenice : Segnatevi questo appuntamento: da stasera, lunedì 9 maggio e fino a venerdì 10 giugno Corrado Augias conduce su… - GioBar1957 : La Liturgia di oggi: Lunedì 16 Maggio (Feria - Bianco) Lunedì della V settimana di Pasqua At 14,5-18 Sal 115 Gv 14,… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Lunedì 16 maggio 2022 - I comandamenti sono la Promessa di Dio' su @Spreaker #amore #barabba… -