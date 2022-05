L'appello di Legambiente: 'Riserve marine protette del Conero e del Piceno: la biodiversità va protetta' (Di lunedì 16 maggio 2022) ANCONA - 'Istituire subito le due Aree marine protette della Costa del Conero e della Costa del Piceno, rafforzare la gestione delle aree protette esistenti e tutelare la biodiversità con progetti ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 16 maggio 2022) ANCONA - 'Istituire subito le due Areedella Costa dele della Costa del, rafforzare la gestione delle areeesistenti e tutelare lacon progetti ...

Citizensforair : RT @CorriereBN: StreetsForKids, ecco come eliminare sul serio le auto attorno alle scuole. Appello di 400 istituti in 13 Paesi europei agli… - Legambiente : RT @CorriereBN: StreetsForKids, ecco come eliminare sul serio le auto attorno alle scuole. Appello di 400 istituti in 13 Paesi europei agli… - CorriereBN : StreetsForKids, ecco come eliminare sul serio le auto attorno alle scuole. Appello di 400 istituti in 13 Paesi euro… - siracusaoggi : (Pillirina, ricorso di Legambiente tardivo. 'Decisione del Tar discutibile, faremo appello') -… -