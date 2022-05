' Killer Buffalo voleva continuare strage in altro negozio'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Payton Gerdon, il 18/enne autore dellasuprematista di, intendeva proseguire la sua carneficina in ungrande supermercato: lo ha riferito il capo della polizia Joseph Gramaglia, ...

Payton Gerdon, il 18/enne autore della strage suprematista di, intendeva proseguire la sua carneficina in un altro grande supermercato: lo ha riferito il capo della polizia Joseph Gramaglia, citando elementi probatori. . 16 maggio 2022... i russi lanciano bombe al fosforo e missili 'provocatori' con frasi della Kalush Orchestra la condanna di biden Strage di, Payton Gendron 'razzista e odiatore'ha 18 anni, ...Payton Gerdon, il 18/enne autore della strage suprematista di Buffalo, intendeva proseguire la sua carneficina in un altro grande supermercato: lo ha riferito il capo della polizia Joseph Gramaglia, c ...Payton Gendron, il 18/enne suprematista autore della strage di Buffalo, ha risparmiato uno dei clienti del supermercato che si era nascosto dietro una cassa dopo aver visto che era bianco e si è scusa ...