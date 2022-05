Juventus, Chiellini: “Non andare al Mondiale ha influito sulla mia scelta. Lascio una squadra ed una Nazionale in buone mani” (Di lunedì 16 maggio 2022) Juventus Chiellini – Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato al termine della partita contro la Lazio terminata 2-2. Per il capitano bianconero, questa è stata la sua ultima partita davanti ai tifosi bianconeri. “Con il Messina è iniziata questa storia che mi ha portato fino a qua. La decisione è maturata in mesi, in settimane, non in giorni. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lasciare ad un livello alto e ci sono riuscito. È stata una annata difficile, per la Juventus e per me, ma in cui ho dimostrato che le partite che riuscivo le facevo al mio livello. Tutto questo mi ha portato a lasciare ora, lasciare spazio ai giovani. La Juve ha bisogno di ripartire e i giovani devono prendersi le responsabilità e maturare. Ho aiutato e ho tarpato le ali a qualcuno, ora è giusto volino da ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022)– Giorgio, difensore della, ha parlato al termine della partita contro la Lazio terminata 2-2. Per il capitano bianconero, questa è stata la sua ultima partita davanti ai tifosi bianconeri. “Con il Messina è iniziata questa storia che mi ha portato fino a qua. La decisione è maturata in mesi, in settimane, non in giorni. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lasciare ad un livello alto e ci sono riuscito. È stata una annata difficile, per lae per me, ma in cui ho dimostrato che le partite che riuscivo le facevo al mio livello. Tutto questo mi ha portato a lasciare ora, lasciare spazio ai giovani. La Juve ha bisogno di ripartire e i giovani devono prendersi le responsabilità e maturare. Ho aiutato e ho tarpato le ali a qualcuno, ora è giusto volino da ...

