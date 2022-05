Jeremias Rodriguez a Verissimo | «Mi drogavo Ho detto basta quando ho toccato il fondo»

(Di lunedì 16 maggio 2022) «hoilho: non voglio vivere così». Depressione, difficoltà ad accettarsi, ad uscire di casa e problemi di droga. Sono stati anni difficili perche però aracconta di come è riuscito a rialzarsi e affrontare nuove sfide come la nuova partecipazione all’Isola dei Famosi che stavolta ha condiviso con il padre Gustavo. Papà e figlio ospiti del talk show di Silvia Toffanin parlano, di ritorno dall’Honduras, dell’opportunità avuta per affrontare insieme «un’esperienza straordinaria” ma che sarà anche la conclusione del suo percorso nel mondo dei reality show: «Terzo e ultimo reality» hail fratello di Belen all’inizio dell’intervista, ringraziando per l’occasione avuta ...

confessa il suo peccato più grande: parla per la prima volta in tv, ospite a Verissimo col padre Gustavo, dei problemi avuti in passato con la droga . Il fratello 33enne di Belen e ...... Dopo la sua seconda Isola, lascia definitivamente la tv: 'Non tagliato per questo lavoro' Jeremias Rodriguez ha tentato di tenere per sé il mistero sulla sua vita, ma la confessione è arrivata come forma di salvezza. Jeremias Rodriguez racconta tutta la verità.