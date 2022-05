Italiano: «Poco da dire. Complimenti alla Sampdoria» (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso dalla viola: le dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Oggi c’è Poco da dire. La Sampdoria è stata brava, più veloce e attenta di noi. Forse liberi mentalmente, hanno giocato diversamente rispetto a quando lottavano per la salvezza. Abbiamo sprecato un match ball, ora ne abbiamo un altro. Mi dispiace per la gente che è venuta a vederci, Complimenti alla Sampdoria. Ora riproviamoci nell’ultima partita contro la Juventus». RISERVE – «Non è mai facile per chi entra. Le motivazioni potevano essere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso dviola: le dichiarazioni Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Oggi c’èda. Laè stata brava, più veloce e attenta di noi. Forse liberi mentalmente, hanno giocato diversamente rispetto a quando lottavano per la salvezza. Abbiamo sprecato un match ball, ora ne abbiamo un altro. Mi dispiace per la gente che è venuta a vederci,. Ora riproviamoci nell’ultima partita contro la Juventus». RISERVE – «Non è mai facile per chi entra. Le motivazioni potevano essere ...

