“Il cuore in pezzi”. Guillermo Mariotto in lacrime da Serena Bortone: “Non posso dimenticare” (Di lunedì 16 maggio 2022) Guillermo Mariotto piange a Oggi è un altro giorno. Il giudice di Ballando con le stelle è stato preso da un momento di sconforto ospite di Serena Bortone che, immediatamente, ha provato a consolarlo. Un lato nascosto questo del giudice che a Ballando è famoso per non avere peli sulla lingua. Sulla sua posizione nella trasmissione di Milly Carlucci aveva parlato nel corso di una lunga intervista a Novella 2000. Alla domanda se sia realmente o meno un giudice severo aveva risposto. “So di essere semplicemente obiettivo”. Il giudice di Ballando con le stelle aveva poi spiegato che spesso si è autocensurato: “Dico molto meno di quello che penso…Mi censuro tanto!”. Precisando poi che tutti i suoi giudizi non sono mai stati condizionati dall’opinione dei telespettatori sui social: “Non sto dietro ai social, e quindi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)piange a Oggi è un altro giorno. Il giudice di Ballando con le stelle è stato preso da un momento di sconforto ospite diche, immediatamente, ha provato a consolarlo. Un lato nascosto questo del giudice che a Ballando è famoso per non avere peli sulla lingua. Sulla sua posizione nella trasmissione di Milly Carlucci aveva parlato nel corso di una lunga intervista a Novella 2000. Alla domanda se sia realmente o meno un giudice severo aveva risposto. “So di essere semplicemente obiettivo”. Il giudice di Ballando con le stelle aveva poi spiegato che spesso si è autocensurato: “Dico molto meno di quello che penso…Mi censuro tanto!”. Precisando poi che tutti i suoi giudizi non sono mai stati condizionati dall’opinione dei telespettatori sui social: “Non sto dietro ai social, e quindi ...

