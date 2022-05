Gucci, la sfilata nell'incanto di Castel del Monte. 'Con i Maneskin sarà un rave' (Di lunedì 16 maggio 2022) Il direttore creativo Alessandro Michele ha scelto la fortezza ottagonale per la presentazione della nuova Gucci ... Leggi su lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Il direttore creativo Alessandro Michele ha scelto la fortezza ottagonale per la presentazione della nuova...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Maneskin al mare in Puglia, relax prima di suonare al party di Gucci. La band è a Trani, dove si esibirà al termi… - insta_agne : RT @infoitcultura: Gucci “Cosmogonie”, stasera a Castel del Monte sfilata in diretta mondiale. I super ospiti Foto e video - alessio_iacobel : RT @kebab_05: Comunque volevo dire che @MarroneEmma in questi due giorni a Molfetta per la sfilata di gucci ha fatto Foto con chiunque,si i… - giorgianoa1 : STASERA LA SFILATA DI GUCCI AD ANDRIA AAAAAAAAA - infoitcultura : Gucci “Cosmogonie”, stasera a Castel del Monte sfilata in diretta mondiale. I super ospiti Foto e video -