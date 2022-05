Giustizia: Santalucia (Anm), 'fiducia in Parlamento, no rivalsa contro toghe' (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Continuiamo a sperare che ci possano essere miglioramenti, anche se il realismo politico di molti ci dice che se apriranno a modifiche queste saranno peggiorative. Tuttavia l'Associazione nazionali magistrati deve coltivare la fiducia in un Parlamento che sappia vedere gli aspetti che non vanno e sappia consegnarci una legge sull'ordinamento giudiziario conforme alla Costituzione". Lo afferma il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia. Presente oggi a Milano - nel giorno dello sciopero delle toghe - ha illustrato, in un'assemblea aperta, tutti i dettagli di una riforma con cui si "rischia un rallentamento della Giustizia" e che necessità quindi di aggiustamenti. "Bisogna fare lo sforzo di mettere da canto sentimenti che ci sono e serpeggiano in alcuni settori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Continuiamo a sperare che ci possano essere miglioramenti, anche se il realismo politico di molti ci dice che se apriranno a modifiche queste saranno peggiorative. Tuttavia l'Associazione nazionali magistrati deve coltivare lain unche sappia vedere gli aspetti che non vanno e sappia consegnarci una legge sull'ordinamento giudiziario conforme alla Costituzione". Lo afferma il presidente dell'Anm, Giuseppe. Presente oggi a Milano - nel giorno dello sciopero delle- ha illustrato, in un'assemblea aperta, tutti i dettagli di una riforma con cui si "rischia un rallentamento della" e che necessità quindi di aggiustamenti. "Bisogna fare lo sforzo di mettere da canto sentimenti che ci sono e serpeggiano in alcuni settori della ...

