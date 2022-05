Giro d’Italia 2022, percorso settimana 17-22 maggio e stellette di difficoltà. Colle della Maddalena e Cogne, arrivano le Alpi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Blockhaus ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia 2022. C’è ancora Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) in maglia rosa, difesosi in maniera gagliarda sull’ultima salita e staccatosi solo perché costretto a dover mettere il piede a terra, mentre si è ristretta la rosa dei pretendenti alla classifica generale. In questo giorno di riposo, analizziamo assieme le tappe fino alla prossima domenica e le insidie che affronterà la carovana. 10° tappa, Pescara-Jesi (196 km) *** Primi 100 chilometri completamente pianeggianti, in cui il gruppo potrà riposarsi un altro po’ dopo il giorno di riposo, seconda parte di giornata ricca di strappi in cui potrebbe andar via una fuga. 11° tappa, Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km) * Tappa di trasferimento per il gruppo, la più lunga del Giro: ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Blockhaus ha chiuso la primadel. C’è ancora Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) in maglia rosa, difesosi in maniera gagliarda sull’ultima salita e staccatosi solo perché costretto a dover mettere il piede a terra, mentre si è ristretta la rosa dei pretendenti alla classifica generale. In questo giorno di riposo, analizziamo assieme le tappe fino alla prossima domenica e le insidie che affronterà la carovana. 10° tappa, Pescara-Jesi (196 km) *** Primi 100 chilometri completamente pianeggianti, in cui il gruppo potrà riposarsi un altro po’ dopo il giorno di riposo, seconda parte di giornata ricca di strappi in cui potrebbe andar via una fuga. 11° tappa, Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km) * Tappa di trasferimento per il gruppo, la più lunga del: ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - repubblica : Giro d'Italia, Hindley vince in salita sul Blockhaus: Lopez soffre ma resiste in rosa - TitoDarca : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… - SarahNews5 : RT @RobertaFinizio: Giro d'Italia. Circuito cittadino Napoli.?? -