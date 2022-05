Genoa retrocesso in Serie B: rossoblù in cadetteria dopo 15 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra squadra del Nord Italia saluta la Serie A quando manca ancora una partita al termine della stagione in corso. dopo il Venezia, infatti, anche il Genoa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta di Napoli ed il conseguente ko del Cagliari contro l’Inter. Ufficiale: Genoa retrocesso in Serie B Tanti cambi in panchina, un recente passaggio di proprietà ed un nuovo presidente. Troppi cambiamenti, e poca stabilità societaria e tecnica, sono alla base di una stagione disastrosa che ha sentenziato la retrocessione in Serie B del Genoa. dopo quindici stagioni consecutive vissute in massima Serie (le ultime caratterizzate da salvezze al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra squadra del Nord Italia saluta laA quando manca ancora una partita al termine della stagione in corso.il Venezia, infatti, anche ilè matematicamenteinla sconfitta di Napoli ed il conseguente ko del Cagliari contro l’Inter. Ufficiale:inB Tanti cambi in panchina, un recente passaggio di proprietà ed un nuovo presidente. Troppi cambiamenti, e poca stabilità societaria e tecnica, sono alla base di una stagione disastrosa che ha sentenziato la retrocessione inB delquindici stagioni consecutive vissute in massima(le ultime caratterizzate da salvezze al ...

