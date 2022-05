F1, GP Spagna 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 20-22 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Archiviato l’inedito (e dimenticabile, sia per contesto che per scarse emozioni fornite) GP di Miami, la Formula Uno è prossima a vivere due appuntamenti classici uno dopo l’altro. Si comincia nel weekend che va dal 20 al 22 maggio, quando si correrà il Gran Premio di Spagna, uno dei tracciati più conosciuti in assoluto, soprattutto nel Circus contemporaneo, quasi privo di test in pista. L’autodromo edificato nei pressi di Barcellona è invece abitualmente utilizzato per le prove collettive pre-stagionali. Dunque è ormai uno dei luoghi dove le F1 percorrono più chilometri. Il Montmelò è unanimemente considerato la cartina tornasole del reale valore delle monoposto. Il circuito non ha particolari criticità, se non quella di essere abitualmente piuttosto abrasivo con gli pneumatici, cionondimeno è completo e non esalta una caratteristica particolare delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Archiviato l’inedito (e dimenticabile, sia per contesto che per scarse emozioni fornite) GP di Miami, la Formula Uno è prossima a vivere due appuntamenti classici uno dopo l’altro. Si comincia nel weekend che va dal 20 al 22, quando si correrà il Gran Premio di, uno dei tracciati più conosciuti in assoluto, soprattutto nel Circus contemporaneo, quasi privo di test in pista. L’autodromo edificato nei pressi di Barcellona è invece abitualmente utilizzato per le prove collettive pre-stagionali. Dunque è ormai uno dei luoghi dove le F1 percorrono più chilometri. Il Montmelò è unanimemente considerato la cartina tornasole del reale valore delle monoposto. Il circuito non ha particolari criticità, se non quella di essere abitualmente piuttosto abrasivo con gli pneumatici, cionondimeno è completo e non esalta una caratteristica particolare delle ...

