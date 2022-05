Esperto cyber Razzante | “Dopo attacchi hacker a istituzioni serve coordinamento Ue e Nato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ribadisco: siamo in guerra! Ed è una guerra per noi più difficile da fronteggiare”. Lo afferma all’Adnkronos Ranieri, Consigliere per lasecurity del Sottosegretario di Stato per la Difesa, a commento dell’attaccofilorusso al sito della Polizia di Stato di questa mattina. “Non è allarmismo, ma parliamo di insidie potenziali per tutto il sistema Italia, oltre che per l’Europa e per il mondo intero. Quando si arriva a colpire i siti dellesi è raggiunto il livello massimo della minaccia, soprattutto dal punto di vista geopolitico e geoterroristico”, osserva. “Non esiste, infatti, sia nell’immaginario collettivo che negli alert istituzionali, un pericolo maggiore di quello consistente nel senso si precarietà e di vulnerabilità continua, che solo le minacce ...