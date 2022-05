Domenica In Show: Mara Venier sbarca in prima serata venerdì 27 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Stefano Coletta e Mara Venier Mara Venier si prepara a ritornare in prima serata e lo farà con il suo programma più amato. Ieri pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento con Domenica In, la conduttrice veneta ha ufficializzato l’arrivo di Domenica In Show, grande festa in prime time, prevista per venerdì 27 maggio 2022, dedicata alla storica trasmissione di Rai1. “Noi abbiamo la nostra prima serata… 27 maggio la grande festa di Domenica In. Possiamo annunciarla perché ormai è sicura al 100%. venerdì 27, 21.25: Domenica In Show“ ha detto la Venier in un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Stefano Coletta esi prepara a ritornare ine lo farà con il suo programma più amato. Ieri pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento conIn, la conduttrice veneta ha ufficializzato l’arrivo diIn, grande festa in prime time, prevista per272022, dedicata alla storica trasmissione di Rai1. “Noi abbiamo la nostra… 27la grande festa diIn. Possiamo annunciarla perché ormai è sicura al 100%.27, 21.25:In“ ha detto lain un ...

