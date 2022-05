Dell’Utri, Cuffaro e gli endorsement: 30 anni dopo le stragi in Sicilia per vincere serve ancora il sostegno dei condannati per fatti di mafia (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il pane si fa con la farina che si ha in casa”. Era il 2012 e Nello Musumeci rispondeva così ai cronisti che gli facevano notare il numero di candidati sotto inchiesta – i cosiddetti “impresentabili” – che affollavano le liste a sostegno della sua corsa a governatore. Lui, uomo di destra e volto della legalità di uno schieramento spesso finito tra le polemiche per motivi di natura giudiziaria, allargava le braccia. D’altra parte aveva ben chiaro quale fosse il problema: nel 2006 si era già candidato alla presidenza della Regione, dopo aver rifiutato di entrare nella coalizione che sosteneva Totò Cuffaro, in quel momento a giudizio per favoreggiamento a Cosa nostra. Come è noto Cuffaro vinse, battendo clamorosamente Rita Borsellino. Musumeci arrivò terzo e poi – nel 2012, quando Cuffaro era ormai un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il pane si fa con la farina che si ha in casa”. Era il 2012 e Nello Musumeci rispondeva così ai cronisti che gli facevano notare il numero di candidati sotto inchiesta – i cosiddetti “impresentabili” – che affollavano le liste adella sua corsa a governatore. Lui, uomo di destra e volto della legalità di uno schieramento spesso finito tra le polemiche per motivi di natura giudiziaria, allargava le braccia. D’altra parte aveva ben chiaro quale fosse il problema: nel 2006 si era già candidato alla presidenza della Regione,aver rifiutato di entrare nella coalizione che sosteneva Totò, in quel momento a giudizio per favoreggiamento a Cosa nostra. Come è notovinse, battendo clamorosamente Rita Borsellino. Musumeci arrivò terzo e poi – nel 2012, quandoera ormai un ...

fattoquotidiano : Palermo, l’appello di Maria Falcone dopo gli endorsement di Dell’Utri e Cuffaro: “I candidati prendano le distanze… - guiodic : RT @fattoquotidiano: Dell’Utri, Cuffaro e gli endorsement: 30 anni dopo le stragi in Sicilia per vincere serve ancora il sostegno dei conda… - rozzo_barone : RT @fattoquotidiano: Dell’Utri, Cuffaro e gli endorsement: 30 anni dopo le stragi in Sicilia per vincere serve ancora il sostegno dei conda… - DlymaMohamed2 : RT @fattoquotidiano: Dell’Utri, Cuffaro e gli endorsement: 30 anni dopo le stragi in Sicilia per vincere serve ancora il sostegno dei conda… - fattoquotidiano : Dell’Utri, Cuffaro e gli endorsement: 30 anni dopo le stragi in Sicilia per vincere serve ancora il sostegno dei co… -