Ciao Darwin, 10 puntate a marzo 2023: ecco le novità (Di lunedì 16 maggio 2022) Ciao Darwin tornerà con una nuova edizione dopo l’ultima realizzata nel 2019, è ufficiale. A dare ulteriori notizie in merito al programma di Paolo Bonolis è stato Giuseppe Candela su Dagospia. “Ciao Darwin avrà una nona edizione, la notizia era stata accennata da TvBlog ma anche dal gruppo di lavoro della trasmissione. Il debutto era arrivato nel 1998, l’ultima edizione nel 2019 con ottimi ascolti. Stando alle nostre informazioni lo show condotto da Paolo Bonolis avrà ben dieci puntate, in onda su Canale 5 a partire da marzo 2023”. 10 puntate in prima serata che saranno un po’ diverse da quelle che abbiamo visto fino ad ora, dato che parte degli autori saranno cambiati. “Ci risulta che la trasmissione andrebbe incontro ad un restyling sul fronte ... Leggi su biccy (Di lunedì 16 maggio 2022)tornerà con una nuova edizione dopo l’ultima realizzata nel 2019, è ufficiale. A dare ulteriori notizie in merito al programma di Paolo Bonolis è stato Giuseppe Candela su Dagospia. “avrà una nona edizione, la notizia era stata accennata da TvBlog ma anche dal gruppo di lavoro della trasmissione. Il debutto era arrivato nel 1998, l’ultima edizione nel 2019 con ottimi ascolti. Stando alle nostre informazioni lo show condotto da Paolo Bonolis avrà ben dieci, in onda su Canale 5 a partire da”. 10in prima serata che saranno un po’ diverse da quelle che abbiamo visto fino ad ora, dato che parte degli autori saranno cambiati. “Ci risulta che la trasmissione andrebbe incontro ad un restyling sul fronte ...

