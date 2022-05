Chi è Pamela Petrarolo: “Non credevo più nell’amore ma ho incontrato Giovanni (Di lunedì 16 maggio 2022) Pamela Petrarolo, 45 anni, si prepara ad approdare nelle assolate spiagge dell’Honduras nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Un ritorno al mondo dei reality dopo ben 16 anni dalla sua partecipazione a La Fattoria e numerosi altri progetti nel frattempo portati avanti. Intanto il suo ‘mestiere’ di instancabile mamma delle sue tre splendide figlie. Dopo Alice e Angelica, nate dal suo matrimonio con Gianluca Pea, l’ultima arrivata è Futura, frutto della sua attuale relazione con il compagno Giovanni. Un nuovo amore che è giunto a sorpresa nella sua vita, come trapela dall’intervista rilasciata proprio appena prima della partenza per l’Honduras a ComingSoon.it: “Ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022), 45 anni, si prepara ad approdare nelle assolate spiagge dell’Honduras nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Un ritorno al mondo dei reality dopo ben 16 anni dalla sua partecipazione a La Fattoria e numerosi altri progetti nel frattempo portati avanti. Intanto il suo ‘mestiere’ di instancabile mamma delle sue tre splendide figlie. Dopo Alice e Angelica, nate dal suo matrimonio con Gianluca Pea, l’ultima arrivata è Futura, frutto della sua attuale relazione con il compagno. Un nuovo amore che è giunto a sorpresa nella sua vita, come trapela dall’intervista rilasciata proprio appena prima della partenza per l’Honduras a ComingSoon.it: “Hoquando nonpiù. Ero delusa e completamente avvilita, ...

Advertising

zazoomblog : Pamela Petrarolo all’Isola dei Famosi 2022: chi è età carriera Non è la Rai oggi compagno Instagram - #Pamela… - CorriereCitta : Pamela Petrarolo all'Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, Non è la Rai, oggi, compagno, Instagram #isola… - ilbreano : Eccoci #Isola 16! Prove e colpi di scena, 4 nuovi naufraghi sbarcheranno in Playa sono Marco Maccarini, Luca Daffrè… - LadyNews_ : Chi è #PamelaPetrarolo? Età, altezza, peso, biografia, Wikipedia, oggi, Gian Luca Pea, separazione, #Isoladeifamosi - zazoomblog : Pamela Petrarolo: a quale edizione di Non è la Rai ha partecipato? Chi c’era nel cast? Che anno era? - #Pamela… -