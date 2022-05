Canarie | un novembre indimenticabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sono tantissime statistiche e sondaggi che lo hanno dimostrato, sono sempre più numerosi i lavoratori che scelgono di svolgere la loro attività non dall’ufficio, ma da remoto. Tempi più rilassati, maggiore facilità a gestire le esigenze familiari e, anche, spese più contenute. Un dato, però, mi ha colpito: nel 2021 46.224 lavoratori hanno scelto le Isolecome luogo da cui connettersi per meeting, presentazioni e call. Quando nacque Marco, lavoravo per una grande multinazionale americana che, come policy, dopo 5 anni di permanenza in azienda regalava al dipendente un mese sabbatico, durante cui staccare completamente la spina (l’unica regola era, per godere di quel benefit, tenere spenti per l’intera durata del sabbatico il cellulare e il computer aziendale). Per ciò che mi riguarda, il sabbatico maturò pochi mesi dopo la nascita di mio figlio e, presi armi e ...