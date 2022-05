Camera | Fico in Bulgaria incontra Minchev | ' sfide comuni | rafforzare rapporti'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Arrivato inper una visita ufficiale. Il primo incontro è con il Presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Nikola. Abbiamo parlato delleche dobbiamo affrontare in questi mesi difficili per lo scenario europeo, a partire dal dossier dell'energia, ma anche del rafforzamento deitra i nostri parlamenti e del processo di integrazione europea, che passa dall'allargamento ai Balcani occidentali". Così il presidente dellaRobertoin un post su Facebook.

Se il capoluogo campano è considerato un feudo del presidente della, Roberto, la provincia è storicamente più vicina al titolare della Farnesina, natìo di Pomigliano d'Arco. Di Maio, ...Ospiti dell'iniziativa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , il Presidente delladei Deputati Roberto, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi , altri nove ... Camera: Fico in visita ufficiale in Bulgaria Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Arrivato in Bulgaria per una visita ufficiale. Il primo incontro è con il Presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Nikola Minchev. Abbiamo parlato delle sfide comuni ch ...La partita si gioca tutta in provincia di Napoli, da sempre contesa nell’universo Cinque stelle tra Roberto Fico e Di Maio: il capoluogo è presidiato dal presidente della Camera, la provincia è ...