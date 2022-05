Calciomercato Lazio | nuova idea per il vice-Immobile | piace Simeone

(Di lunedì 16 maggio 2022): i biancocelesti starebbe guardando a Giovannicome possibileSpunta un nome nuovo per l’attacco della. Come riferisce il Corriere dello Sport, nella cena di mercoledì tra Lotito e Setti, oltre al nome di Casale, sarebbe emerso anche quello del Cholitocome. Il Verona verserà al Cagliari i 12 milioni di euro per il riscatto dell’argentino per poi ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino. Un profilo come il suo sarebbe perfetto per Sarri: l’argentino si aggiunge così a Caputo. La corsa sembra ormai ridotta ad un testa a testa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

: i biancocelesti starebbe guardando a Giovanni Simeone come possibile vice - Immobile Spunta un nome nuovo per l'attacco della. Come riferisce il Corriere dello Sport, nella ...Commenta per primo Tra i protagonisti dell'ultima vittoria dellain casa della Juventus c'è Thomas Strakosha . L'Allianz Stadium evoca dolci ricordi, come scrive oggi Il Messaggero , che fanno da contraltare al triste addio che si consumerà a fine stagione. ...Un’anticipazione sulle prossime partite di Inter e Milan, decisive per l’assegnazione dello scudetto. Ma anche sulla corsa salvezza tra Cagliari e Salernitana. Esclusa la Roma, che giocherà venerdì pr ...A Torino arriva la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e per la Juventus c’è da convivere con la delusione della finale di Coppa Italia persa in settimana. Davanti a Szczesny spazio ...