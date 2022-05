Atalanta, niente impresa col Milan: l’Europa appesa a un filo (Di lunedì 16 maggio 2022) L’Atalanta esce sconfitta dal Meazza. Davanti a 75.000 spettatori l’impresa non riesce e sfuma nel secondo tempo. Perché bisogna essere molto chiari: per la Dea di adesso battere il Milan attuale, a San Siro, sarebbe una gigantesca sorpresa. niente di sorprendente, perciò, tutto secondo i pronostici. E per l’Europa si fa durissima. Dopo quasi calo clamoroso che ha caratterizzato tutto il girone di ritorno le aspettative per questo match per quanto riguarda i nerazzurri non erano alte, anzi. Proprio per questo la prestazione non è stata nemmeno raccapricciante. Il problema non è tanto aver perso con un Milan lanciato verso lo scudetto, semmai il vero cruccio è perdere punti su punti in continuazione con Verona, Torino, Salernitana, Cagliari, Sassuolo specialmente in casa, tra le mure ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) L’esce sconfitta dal Meazza. Davanti a 75.000 spettatori l’non riesce e sfuma nel secondo tempo. Perché bisogna essere molto chiari: per la Dea di adesso battere ilattuale, a San Siro, sarebbe una gigantesca sorpresa.di sorprendente, perciò, tutto secondo i pronostici. E persi fa durissima. Dopo quasi calo clamoroso che ha caratterizzato tutto il girone di ritorno le aspettative per questo match per quanto riguarda i nerazzurri non erano alte, anzi. Proprio per questo la prestazione non è stata nemmeno raccapricciante. Il problema non è tanto aver perso con unlanciato verso lo scudetto, semmai il vero cruccio è perdere punti su punti in continuazione con Verona, Torino, Salernitana, Cagliari, Sassuolo specialmente in casa, tra le mure ...

