Antonio Caliendo nei guai | sequestrati beni per 7 milioni

(Di lunedì 16 maggio 2022), ex presidente del Modena e procuratore di grandi campioni del passato, è indagato dalla procura di Modena Dichiarava 5 mila euro annui e ne percepiva 13. Questa è l’accusa nei confronti di, ex presidente del Modena e manager di molti grandi campioni, tra i quali Trezeguet e Baggio. La guardia di Finanza, su mandato della questura di Modena ha sequestrato 7didi lusso nel Principato di Monaco. «Parleranno i miei avvocati, non ho nulla da commentare» ha commentato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dichiarava 5 mila euro annui e ne percepiva 13 milioni. Questa è una delle accuse rivolte dalla Procura, ex presidente del Modena Calcio e per anni tra i più importanti procuratori sportivi (tra i suoi assistiti Aldair, Roberto Baggio, Carlos Dunga, Ramon Diaz, Daniel Passerella, ...Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini Preliminari di Modena nei confronti del procuratore sportivo, ex presidente del Modena Calcio. Rormalmente iscritto all'...Residente nel Principato di Monaco, nella sua scuderia passarono Baggio, Aldair, Trezeguet. L’ex patron del Modena Calcio taglia corto: «Nulla da commentare» ...Sigilli a immobili per quasi 7 milioni. L'accusa della Finanza: per otto anni avrebbe dichiarato al fisco redditi sempre inferiori a 5.000 euro ma ne avrebbe guadagnati, in modo illecito, circa 13 mil ...