Abbandonare i social per una settimana ti farà stare meglio (Di lunedì 16 maggio 2022) I social network ci influenzano così negativamente che basterebbe prendersi una pausa di una settimana per sentirsi meglio. È questa la sintesi della ricerca condotta dall'università di Bath, nel Regno Unito, che ha condotto uno studio su un migliaio di individui tra i 18 e i 72 anni ipotizzando che almeno sette giorni di pausa da notifiche, storie e post condivisi possa essere un vero e proprio toccasana per ridurre l'infelicità e molti disturbi dovuti all'ansia. Sono sufficienti 3 ore al giorno di scroll a causare un alto rischio di attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi e gravi problemi di salute mentale in tutto il mondo: per questo motivo i partecipanti hanno preso una pausa dai principali social network tagliando fuori notizie e aggiornamenti per sentirsi «più energici e con nuove vibrazioni ...

