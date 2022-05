Scadenze mese maggio 2022: mobilità, prove Invalsi, concorso ordinario (Di domenica 15 maggio 2022) Le Scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato, le prove Invalsi e del concorso ordinario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 maggio 2022) Ledeldiriguardano la, gli esami di Stato, lee del. L'articolo .

Advertising

putino : Il tempo stringe perché molte aziende hanno scadenze di pagamento questo mese. Se non pagano, il flusso di gas potrebbe essere interrotto. - zeipigei : Sul congedo mestruale spagnolo ho sentimenti contrastanti. Se già ci discriminano terrorizzati da 1 gravidanze, cos… - mantoessa : In giro ci sono comics e fiere ovunque, ma per la scuola maggio è il mese peggiore e quindi niente, solo lavoro e s… - Nicco2D : @Sharp_Gb @CyrusGCLS Un settore che deve mettere la testa apposto,si muovono bilioni e poi si lascia tutto in mano… - Ludo____1998 : @dis3loconejo É ma forse lui non vuole proprio che gli impongano scadenze o che si intromettano nei pezzi modifican… -