Roma, Il Tempo: “gran peccato con il Venezia, ora occhio alla classifica” (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, IL Tempo- Come scrive il quotidiano Il Tempo, la Roma dopo il pareggio contro il Venezia rischia un pessimo piazzamento. Giallorossi già con la testa a Tirana per quello che oggi si può davvero definire match-ball della stagione che può davvero slanciare la squadra verso altri lidi e obbiettivi la prossima stagione oppure possono mettere tanto rancore sulla stagione di Mou a Roma. Il folclore della città da alla squadra e alla società in maniera importante una grande solidità di amore che in certi casi può essere anche avversa. Vedremo cosa ci dirà la finale ma i giallorossi si giocano tantissimo. La Roma non va oltre l’1-1 contro il Venezia, già retrocesso in Serie B aritmeticamente nel ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano Il, ladopo il pareggio contro ilrischia un pessimo piazzamento. Giallorossi già con la testa a Tirana per quello che oggi si può davvero definire match-ball della stagione che può davvero slanciare la squadra verso altri lidi e obbiettivi la prossima stagione oppure possono mettere tanto rancore sulla stagione di Mou a. Il folclore della città dasquadra esocietà in maniera importante unade solidità di amore che in certi casi può essere anche avversa. Vedremo cosa ci dirà la finale ma i giallorossi si giocano tantissimo. Lanon va oltre l’1-1 contro il, già retrocesso in Serie B aritmeticamente nel ...

