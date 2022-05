(Di domenica 15 maggio 2022) Sarebbe tornata latra J-Ax e, dopo alcuni anni di silenzio e una rottura, sia umana che artistica, che ha fatto soffrire molto i diretti interessati ma anche gli estimatori di entrambi.tra J-Ax eilche fai fan Durante una recente intervista al podcast di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Pace fatta tra Fedez e J-Ax? Il gesto fa impazzire i fan: ecco quale - Balu875651831 : RT @SigCostantina: @stanzaselvaggia Sarà o no una frase fatta la mia, ma non sempre l'unione fa la forza. Tant'è vero che troppi 'troppi Ga… - Alberto_U_S : RT @Alberto_U_S: PACE FATTA? ?????? #fedez - Alberto_U_S : PACE FATTA? ?????? #fedez - IsaeChia : Fedez e J-Ax, pace fatta? Il gesto social che ha sorpreso i fan Da tempo i rapporti tra i due artisti si erano int… -

Larimarrà il faro ideologico di Emergency: "Questi ospedali sono anche strumenti di dialogo, ... conclude Miccio, "per affermare questa visione serve una rete molto più ampia,di governi, ...Lotta per avere la leadership dell'intero Centro destra: Eleonoraha fatto le cose in grande spinta dal consenso a livello nazionale di Fratelli d'Italia, il suo ... "Lucarelli Sindaco" che è...Fedez e J Ax hanno fatto pace Dopo anni di silenzio sulla rottura della loro amicizia, appare sul profilo di Fedez un segno di riavvicinamento ...Dopo la richiesta dei fan, Maria De Filippi ha fatto fare un confronto ad Alex e Luigi. I due cantanti hanno finalmente fatto pace.