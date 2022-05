Non penso che sentiremo la mancanza di Insigne (Di domenica 15 maggio 2022) Cesare – Caro Guido, partita vinta dal Napoli per onorare il campionato e la festa di Lorenzo Insigne. Dopo i primi 20 minuti di forcing forsennato dei genoani e con gli azzurri che avevano ancora in braccio i loro pupi, poi si sono viste le differenze. Il Genoa è una squadra mediocre e il divario tecnico è venuto fuori anche se poi i rossoblu hanno sprecato con Portanova due occasioni clamorose che avrebbero potuto complicare la partita del Napoli. Guido – Beh Cesare ma il Napoli ha dato l’impressione di poter sempre vincere la partita. E Insigne ha a sua volta onorato la sua ultima partita a Napoli con una buona prova ricca di impegno e di sprazzi di grande tecnica. Sicuramente gli anni a Napoli del capitano non sono stati sempre sereni, spesso si è reso autore di comportamenti che hanno irritato il pubblico, non ha fatto prestazioni sempre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Cesare – Caro Guido, partita vinta dal Napoli per onorare il campionato e la festa di Lorenzo. Dopo i primi 20 minuti di forcing forsennato dei genoani e con gli azzurri che avevano ancora in braccio i loro pupi, poi si sono viste le differenze. Il Genoa è una squadra mediocre e il divario tecnico è venuto fuori anche se poi i rossoblu hanno sprecato con Portanova due occasioni clamorose che avrebbero potuto complicare la partita del Napoli. Guido – Beh Cesare ma il Napoli ha dato l’impressione di poter sempre vincere la partita. Eha a sua volta onorato la sua ultima partita a Napoli con una buona prova ricca di impegno e di sprazzi di grande tecnica. Sicuramente gli anni a Napoli del capitano non sono stati sempre sereni, spesso si è reso autore di comportamenti che hanno irritato il pubblico, non ha fatto prestazioni sempre ...

