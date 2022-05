Nessuna sorpresa per il vincitore di Amici 2022, è sfida a due in finale (Di domenica 15 maggio 2022) Non ci sarà Nessuna sorpresa per il vincitore di Amici 2022. La finale va in scena stasera, domenica 15 maggio, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Per Maria De Filippi e la produzione del talent show è la primae ed unica diretta dell’edizione. Ma non aspettatevi grandi stravolgimenti rispetto a ciò che è lampante ormai da diversi mesi, confermato dal primo televoto del pubblico di qualche settimana fa. Se infatti fino alla semifinale, è stata la giuria del programma a decidere ballottaggi ed eliminati, adesso scende in campo il pubblico sovrano che ha già dimostrato il suo ampio apprezzamento nei confronti di due concorrenti in finale. Via Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, che saranno comunque presenti in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Non ci saràper ildi. Lava in scena stasera, domenica 15 maggio, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Per Maria De Filippi e la produzione del talent show è la primae ed unica diretta dell’edizione. Ma non aspettatevi grandi stravolgimenti rispetto a ciò che è lampante ormai da diversi mesi, confermato dal primo televoto del pubblico di qualche settimana fa. Se infatti fino alla semi, è stata la giuria del programma a decidere ballottaggi ed eliminati, adesso scende in campo il pubblico sovrano che ha già dimostrato il suo ampio apprezzamento nei confronti di due concorrenti in. Via Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, che saranno comunque presenti in ...

