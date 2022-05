Napoli, tifosi contro De Laurentiis: 'Non parlare, chiudi il cesso' FOTO (Di domenica 15 maggio 2022) Contestazione, capitolo ennesimo. A Napoli va avanti la protesta dei tifosi, fatta di striscioni appesi in giro per la città. Prima contro... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Contestazione, capitolo ennesimo. Ava avanti la protesta dei, fatta di striscioni appesi in giro per la città. Prima...

Advertising

annatrieste : A Napoli appare uno striscione assai bizzarro ufficialmente firmato dai 'mariuoli' della Panda di Spalletti e in gi… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Napoli, tifosi contro #DeLaurentiis: 'Non parlare, chiudi il cesso' FOTO - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Nuovo striscione contro De Laurentiis: 'Non parlare, chiudi il c***o' - CObiettivo : @ROI05841958 Che paragone fai, stai citando società che hanno abituato i loro tifosi a vincere un anno sì e l'altro… - cmdotcom : #Napoli, tifosi contro #DeLaurentiis: 'Non parlare, chiudi il cesso' FOTO -