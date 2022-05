Highlights e gol Imolese-Pistoiese 1-0 | Playout Serie C 2021 2022 VIDEO

Advertising

SerieA : HIGHLIGHTS | #Brekalo realizza il gol della vittoria per il @TorinoFC_1906! ????? #VeronaTorino 0-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - SkySport : ? SCAMACCA FIRMA LA DOPPIETTA ? Il neroverde sale a quota 16 gol in A ?? Che assist di Frattesi a Bologna ? ??… - DiMarzio : #Playout | L'#Imolese conquista la salvezza e resta in #SerieC: nel ritorno contro la #Pistoiese è decisivo il gol… - sportli26181512 : Cagliari-Inter 1-3: video, gol e highlights: L'Inter non molla e proverà fino alla fine a credere nello Scudetto. E… - NewsTuttoC : Imolese-Pistoiese 1-0, gol e highlights della partita -

La cronaca di Napoli - Genoa ( GLI) vedi anche Spalletti: "Allenerò il Napoli anche il ... Gli azzurri vanno in vantaggio al 32', con Osimhen che segna il suo settimodi testa in ...Il video con glie idi Cagliari - Inter 1 - 3 , match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. I nerazzurri entrano in campo con veemenza nonostante la vittoria del Milan e passano ...L'Inter ha sconfitto il Cagliari per 3-1 nel match valido per la 37ma giornata della Serie A e tiene aperta la lotta scudetto. I nerazzurri restano a due punti di distacco dal Milan, per confermarsi C ...Guarda gli highlights completi di Cagliari-Inter, partita valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A ...