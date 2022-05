Gasperini: il Milan merita lo scudetto. «Episodi arbitrali? Arrivederci» (Di domenica 15 maggio 2022) «Il Milan oggi è stato forte ed è una squadra che merita di vincere lo scudetto. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Siamo rimasti in gara fino al gol di Hernandez». Così Gian Piero Gasperini, al termine del match perso dall’Atalanta, a San Siro, per 2-0, contro il Milan. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) «Iloggi è stato forte ed è una squadra chedi vincere lo. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Siamo rimasti in gara fino al gol di Hernandez». Così Gian Piero, al termine del match perso dall’Atalanta, a San Siro, per 2-0, contro il

