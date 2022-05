Formula E | E-Prix Berlino 2022 | risultati e ordine di arrivo gara-2 | De Vries vince davanti a Mortara

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) Ie l’dell’E-2 di, valido per il mondiale diE. Sul tracciato disegnato all’interno dell’aeroporto di Tempelhof, con il senso di marcia invertito rispetto a-1, are è Nyck De, che si impone nel testa a testa con Edoardo, vincitore nella giornata di ieri. I due hanno creato il vuoto, con il podio che è stato ancora una volta completato da Stoffel Vandoorne, terzo anche ieri. Ancora una pessima prova per Antonio Giovinazzi, ultimo. Ecco quindi l’dicompleto.DIDeVandoorne Di Grassi Frijns Da ...