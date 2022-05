De Gendt | fuga dalla paura dopo Colbrelli

(Di domenica 15 maggio 2022) L'arrivo di Thomas Dedi Angelo Costa Si può vincere scappando da Van der Poel: esegue in maniera impeccabile Thomas De, vecchio corsaro belga esperto in fughe da lontano, grazie alle ...

Advertising

infoitsport : Giro, a Napoli trionfa il belga De Gendt davanti ai tre compagni di fuga - zazoomblog : Giro d’Italia 2022 Harm Vanhoucke: “De Gendt sapeva di averne di più degli altri. Fuga avviata al momento giusto” -… - ErmannoClaypoo1 : De Gendt è l'anello di congiunzione tra il gregario e il campione. Solo vederlo in fuga svolta il pomeriggio. Tropp… - Salvato43676072 : Fuga, gestione dello sforzo e forcing finale: De Gendt si prende Napoli! Bravo Davide Gabburo, è 2° ??????????? - infoitsport : Giro d'Italia oggi, De Gendt vince in fuga tappa Napoli -

Nell'estate napoletana dà un saggio di forza e intelligenza, entrando nellapromossa in ... Ordine d'arrivo ottava tappa Napoli - Napoli di 153 km: 1) Thomas De(Bel, Lotto) in 3h 32'53'' (...Il corridore belga si è aggiudicato la volata tra quattro dei ventuno corridori che facevano parte dellapartita a inizio tappa della quale è stato promotore Mathieu Van der Poel. De, in ...Il belga vince a Napoli e confessa: "Dobbiamo stare attenti. Sonny aveva la bronchite, l’ha attaccata a tutti e poi è stato male" ...Il belga Thomas De Gendt vince in fuga l'8a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, la Napoli-Napoli (Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. Così lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek ...