Covid Ragusa, 2.823 positivi ancora in calo (Di domenica 15 maggio 2022) Ragusa – Tornano a scendere i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. E' quanto si evince dai dati forniti oggi, 15 maggio, dal bollettino dell'Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 2823 di cui 2795 si trovano in isolamento domiciliare, 28 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 88.724 mentre i morti sono fermi a 548.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 278167 tamponi molecolari, 38.432 test sierologici, 845.253 test rapidi per un totale di 1.161.852. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 27 Acate103 Chiaramonte Gulfi219 Comiso54 Giarratana168 Ispica516 Modica45 Monterosso196 Pozzallo845 Ragusa77 Santa ...

