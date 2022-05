Autostrada A1: chiusa una notte la stazione di Barberino di Mugello (Di domenica 15 maggio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 maggio, saràladidi, in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Camion a fuoco in A26: autostrada chiusa per tre ore tra Masone e il bivio con l’A10 - CorriereAlpi : Veicolo in fiamme in galleria: chiusa l’autostrada A27 - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: Fabro, stazione dell'Autostrada chiusa per lavori la notte tra lunedì 16 e martedì 17 maggio #A1 #Autostrada #Fabro ht… - CorriereUmbria : Fabro, stazione dell'Autostrada chiusa per lavori la notte tra lunedì 16 e martedì 17 maggio #A1 #Autostrada #Fabro… - TaxiVenezia : RT @AutoviePress: ??Pavimentazioni fra Portogruaro e San Stino verso Venezia. Gli interventi iniziano alle 21,00 di venerdì 13 e terminano… -