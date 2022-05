A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Isernia-Blockhaus. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa (Di domenica 15 maggio 2022) oggi domenica 15 maggio va in scena la nona tappa del Giro d’Italia 2022. Si tratta di una frazione estremamente complicata, una delle più dure in assoluto di questa edizione della Corsa Rosa: partenza da Isernia e arrivo in salita sul mitico Blockhaus, 191 km con 5000 metri di dislivello da affrontare. Si chiude la prima settimana di gara e la classifica generale ne uscirà stravolta, tutti i pretendenti alla maglia rosa sono pronti per una sfida appassionante in montagna e lo spettacolo per i grandi appassionati di ciclismo sarà decisamente rimarchevole. Questa frazione si smuove tra Molise e Abruzzo: dopo una fase iniziale in provincia di Isernia, si transiterà per le province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Chieti. Le prime ascese sono il Valico di Macerone, Rionero Sannitico e ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)domenica 15 maggio va in scena la nona tappa del2022. Si tratta di una frazione estremamente complicata, una delle più dure in assoluto di questa edizione della Corsa Rosa: partenza dae arrivo in salita sul mitico, 191 km con 5000 metri di dislivello da affrontare. Si chiude la prima settimana di gara e la classifica generale ne uscirà stravolta, tutti i pretendenti alla maglia rosa sono pronti per una sfida appassionante in montagna e lo spettacolo per i grandi appassionati di ciclismo sarà decisamente rimarchevole. Questa frazione si smuove tra Molise e Abruzzo: dopo una fase iniziale in provincia di, si transiterà per le province di L’Aquila, Chieti, Pescara, Chieti. Le prime ascese sono il Valico di Macerone, Rionero Sannitico e ...

