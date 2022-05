(Di sabato 14 maggio 2022) Il cadavere di un giovane di 27è stato rivenuto questa seracompagna a, in via Monrupino. Dai primi rilievi sembra che sulsiano state trovateda. Sul ...

Il cadavere di un giovane di 27 anni è stato rivenuto questa sera dalla compagna a, in via Monrupino. Dai primi rilievi sembra che sul corpo siano state trovate diverse ferite da taglio. Sul posto la polizia che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso.La giovane ha chiamato il 112, che ha inviato sul posto il personale sanitario, ma per ilnon c'era più nulla da fare. Sul suo corpo diverse ferite provocate da un'arma da taglio. Le Volanti ... Udine, ragazzo di 27 anni trovato morto in casa dalla campagna: sul corpo diverse ferite da taglio