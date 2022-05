Ucraina, Salvini: “Non ora adesioni Nato e allargamento Ue” (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – “Io sono concentrato sull’oggi. L’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato ma costringere Ucraina e Russia a parlarsi. Poi dell’allargamento dell’Ue e delle adesioni alla Nato avremo modo di parlare nei prossimi mesi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della convention ‘L’Italia che vogliamo. “La mia priorità è rimettere intorno a un tavolo coloro che si sono abbandonati – spiega – Non c’è discussione su chi ha invaso e su chi si è difeso e non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto della democrazia e dei diritti civili. Siamo al terzo mese di guerra: occorre fermarsi”. “Io ragiono solo in termine di pace. Quello che avvicina la pace va fatto subito, quello che allontana la pace va messo in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – “Io sono concentrato sull’oggi. L’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia allama costringeree Russia a parlarsi. Poi dell’dell’Ue e delleallaavremo modo di parlare nei prossimi mesi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine della convention ‘L’Italia che vogliamo. “La mia priorità è rimettere intorno a un tavolo coloro che si sono abbandonati – spiega – Non c’è discussione su chi ha invaso e su chi si è difeso e non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto della democrazia e dei diritti civili. Siamo al terzo mese di guerra: occorre fermarsi”. “Io ragiono solo in termine di pace. Quello che avvicina la pace va fatto subito, quello che allontana la pace va messo in ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - dar_riee : #Salvini: “Io ragiono in termini di pace”. Anche voi siete scoppiati a ridere a “io ragiono”? #Nato #Russia #Ucraina #UkraineRussianWar - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Salvini “L’obiettivo della Lega è la pace e il lavoro” - - Lopinionista : Ucraina, Salvini: 'Non ora adesioni Nato e allargamento Ue' -