Ucraina, arcivescovo Kiev: '500 in una fosse comune, mani legate e pallottola in testa'

Il recupero dei corpi in una fossa comune a Bucha Roma, 14 maggio 2022 - "In una fossa comune recentemente hanno scoperto quasi 500 persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. Vuol ..."

