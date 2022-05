Tre gli aspiranti sindaci a Buonalbergo: le liste in campo (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno in tre a sfidarsi per la fascia tricolore di Buonalbergo. Michele Gambarota, Eugenio Fiorino e Cosimo Festa gli aspiranti sindaci. Ecco le liste a loro sostegno: Con Eugenio Fiorino: Valentina Bocchicchio, Antonella De Cionno, Salvatore Festa, Luigina Fiorino, Salvatore Iacovino, Angelo Iorio, Luigi Mercurio, Antonio Salvatore Con Michele Gambarota: Chiara Caggiano, Federico De Gregorio, Michele Farina, Valeriano Marino, Alessio Mennitto, Amedeo Miele, Rosanna Pacifico, Luca Salierno, Antonella Tranfaglia, Roberto Tufo. Con Cosimo Festa: Fabiola Coluccio, Rossella Mercurio, Enrico Pirone, Emiliano D’Aloia, Ludovico Miele, Luigi Marucci, Luigi Farina, Pasquale Vitagliano, Antonio Ianovale, Fernando De Gregorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno in tre a sfidarsi per la fascia tricolore di. Michele Gambarota, Eugenio Fiorino e Cosimo Festa gli. Ecco lea loro sostegno: Con Eugenio Fiorino: Valentina Bocchicchio, Antonella De Cionno, Salvatore Festa, Luigina Fiorino, Salvatore Iacovino, Angelo Iorio, Luigi Mercurio, Antonio Salvatore Con Michele Gambarota: Chiara Caggiano, Federico De Gregorio, Michele Farina, Valeriano Marino, Alessio Mennitto, Amedeo Miele, Rosanna Pacifico, Luca Salierno, Antonella Tranfaglia, Roberto Tufo. Con Cosimo Festa: Fabiola Coluccio, Rossella Mercurio, Enrico Pirone, Emiliano D’Aloia, Ludovico Miele, Luigi Marucci, Luigi Farina, Pasquale Vitagliano, Antonio Ianovale, Fernando De Gregorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

