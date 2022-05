Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6 tra Lampedusa e Linosa (Di sabato 14 maggio 2022) Terremoto al largo della Sicilia . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuta nella zona di Lampedusa e Linosa (Agrigento). Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV - Roma alle ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022)al largo della. Unadidi3.6 è avvenuta nella zona di(Agrigento). Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV - Roma alle ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6 tra Lampedusa e Linosa - leggoit : Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6 tra Lampedusa e Linosa - ilmeteoit : #Terremoto in provincia di #Agrigento, in #Sicilia, a #Lampedusa E #Linosa. #Magnitudo 3.6. Ecco qui i dettagli - LiveSiciliaPA : Trabia, continua il terremoto politico: lascia il presidente del Consiglio - LiveSicilia : Trabia, continua il terremoto politico: lascia il presidente del Consiglio -