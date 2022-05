Tentato furto in farmacia, sfondano la saracinesca poi scappano a mani vuote (Di sabato 14 maggio 2022) Colognola Ladri in azione la notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio alla farmacia Vaghi, hanno sfondato la saracinesca e rotto la vetrata principale ma sono stati messi in fuga dalla Polizia e dalle guardie giurate della Sorveglianza Italiana. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 14 maggio 2022) Colognola Ladri in azione la notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio allaVaghi, hanno sfondato lae rotto la vetrata principale ma sono stati messi in fuga dalla Polizia e dalle guardie giurate della Sorveglianza Italiana.

