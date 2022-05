Scherma, Coppa del Mondo 2022: le fiorettiste azzurre centrano l’en plein ad Incheon (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la gara maschile di ieri, oggi è toccato alle ragazze essere protagoniste nel Grand Prix di Incheon, l’unico della stagione della Coppa del Mondo di fioretto. Una prestazione scintillante quella della squadra italiana, che ha realizzato l’en plein con tutte e dodici le azzurre presenti in Corea del Sud, che si sono qualificate per il tabellone principale. Ad essere già certe di un posto nel main draw, per via del loro ranking mondiale, ci sono Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Francesca Palumbo ed Alice Volpi. A strappare la qualificazione dopo la fase a gironi sono state Martina Favaretto, Olga Rachele Calissi, Camilla Mancini, Marta Ricci, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini, mentre Serena Rossini ha dovuto affrontare gli assalti di qualificazione, superando Yu ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la gara maschile di ieri, oggi è toccato alle ragazze essere protagoniste nel Grand Prix di, l’unico della stagione delladeldi fioretto. Una prestazione scintillante quella della squadra italiana, che ha realizzatocon tutte e dodici lepresenti in Corea del Sud, che si sono qualificate per il tabellone principale. Ad essere già certe di un posto nel main draw, per via del loro ranking mondiale, ci sono Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Francesca Palumbo ed Alice Volpi. A strappare la qualificazione dopo la fase a gironi sono state Martina Favaretto, Olga Rachele Calissi, Camilla Mancini, Marta Ricci, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini, mentre Serena Rossini ha dovuto affrontare gli assalti di qualificazione, superando Yu ...

Advertising

ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA - ANNULLATE LE GARE DOPO LA MORTE DELLO SCEICCO DEGLI EMIRATI, LA SQUADRA AZZURRA TORNA IN ITALIA h… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA - ANNULLATE LE GARE DOPO LA MORTE DELLO SCEICCO DEGLI EMIRATI, LA SQUADRA AZZURRA TORNA IN ITALIA h… - Federscherma : COPPA DEL MONDO SPADA - ANNULLATE LE GARE DOPO LA MORTE DELLO SCEICCO DEGLI EMIRATI, LA SQUADRA AZZURRA TORNA IN IT… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Coppa del Mondo Spada: Cimini arriva terzo in Germania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Coppa del Mondo Spada: Cimini arriva terzo in Germania -