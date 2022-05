MotoGP | Francesco Bagnaia è un diesel Ce ne ha messo di tempo | ma ora ha ‘domato’ la Ducati 2022

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) C’è voluto più del previsto, ma alfineè arrivato al livello a cui era atteso da inizio stagione. Il centauro dellaha sofferto nelle prime cinque gare, durante le quali è apparso spaesato e incapace di trovare sé stesso sin dalle qualifiche. Al sabato Pecco è stato nono a Lusail, sesto a Mandalika, addirittura tredicesimo a Rio Hondo e, dopo un incoraggiante terzo posto ad Austin, è arrivata la bruttissima caduta di Portimao, peraltro durante quel Q1 riservato a chi non è nella top-ten dopo le prove libere. Il dramma sportivo è che spesso e volentieri il venticinquenne piemontese in gara ha peggiorato la propria posizioni di partenza. Le uniche eccezioni sono state l’Argentina e il Portogallo. In quest’ultimo caso era però impossibile regredire, avendo preso il via dall’ultima casella. Cionondimeno, come per ...