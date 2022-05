Mahmood e Blanco | li avete mai visti da bambini? Lo scatto dal passato emoziona i fan

Leggi su chenews

(Di sabato 14 maggio 2022)sono i più attesi di questo Eurovision Song Contest, ma qualcuno li ha maiquando erano? La somiglianza è davvero incredibile. Non hanno davvero bisogno di presentazioni i due artisti italiani che questa sera si giocheranno la finale dell’Eurovision Song Contest ma che forse nonostante la loro fama, il pubblico non conosce davvero molto bene o almeno cosi a fonda come tutti pensano. In questo caso infatti non stiamo parlando di qualcosa che riguarda un loro nuovo brano o un particolare della canzone Brividi ma di qualcosa di più privato che forse fino ad ora non era mai stato svelato. AnsaAd esempio qualcuno li ha maida piccoli? Nonostante siano ancora molto giovani ci sono delle prove del loro volto quando i due cantanti vincitori di Sanremo ...