Incentivi auto 2022: quando partono e come funzionano (Di sabato 14 maggio 2022) Incentivi auto 2022: sono pronti per partire ed essere disponibili. Dopo l’annuncio ecco la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà via libera a chi vorrà comprare una macchina nuova. Incentivi auto 2022: quando partono Gli Incentivi auto 2022 sono pronti per essere disponibili. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i nastri di partenza stanno per essere tagliati. I fondi messi a disposizione dal governo prevedono 650 milioni per il 2022, con stanziamenti anche su 2023 e 2024 per un totale di due miliardi di euro. Gli sgravi possono arrivare fino a 5.000 euro in caso di rottamazione di un’auto fino a Euro 5, con la possibilità di acquistare un veicolo con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 14 maggio 2022): sono pronti per partire ed essere disponibili. Dopo l’annuncio ecco la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà via libera a chi vorrà comprare una macchina nuova.Glisono pronti per essere disponibili. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i nastri di partenza stanno per essere tagliati. I fondi messi a disposizione dal governo prevedono 650 milioni per il, con stanziamenti anche su 2023 e 2024 per un totale di due miliardi di euro. Gli sgravi possono arrivare fino a 5.000 euro in caso di rottamazione di un’fino a Euro 5, con la possibilità di acquistare un veicolo con un ...

Advertising

CastellinoLuigi : RT @transenv: Le big dell'ambientalismo italiano contro Cingolani: su auto elettrica dichiarazioni inaccettabili @WWFitalia @Greenpeace_IT… - Henri_Filipuzzi : Auto e moto, lunedì in vigore gli incentivi fino a 5mila euro @sole24ore - EstebBeltramino : Incentivi auto e moto 2022, lunedì il via libera #motori - BCarazzolo : RT @ste_panzeri: Non è la prima e, temo, non sarà l'ultima condanna dell'Europa all'Italia per la scarsa qualità dell'aria. E noi siamo anc… - LaStampa : Dai 200 euro una tantum agli incentivi per Internet, auto e moto: ecco tutti i bonus e come fare per ottenerli -